28.09.2020, 10:46
ГАЛЕРЕЯ | Новость читателя: в Копли трамвай сбил человека(11)
дополнено в 11:45
Пользователь группы EZ-дуны Владимир сообщил, что в 10 часов в Копли возле остановки Сирби трамвай сбил человека. Полиция подтвердила эту информацию.
Пользователь группы EZ-дуны Владимир сообщил, что в 10 часов в Копли возле остановки Сирби трамвай сбил человека. Полиция подтвердила эту информацию.
“Состояние не известно, красный пакет был виден из-под передних шасси трамвая”, — сообщает пользователь. Полиция сообщает, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным других очевидцев, есть основания полагать, что мужчина встал перед трамваем намеренно.
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