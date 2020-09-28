Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
28.09.2020, 10:46

ГАЛЕРЕЯ | Новость читателя: в Копли трамвай сбил человека

 (11)
дополнено в 11:45
EST
Galerii: 11 pilti
Foto: Andres Putting

Пользователь группы EZ-дуны Владимир сообщил, что в 10 часов в Копли возле остановки Сирби трамвай сбил человека. Полиция подтвердила эту информацию.

“Состояние не известно, красный пакет был виден из-под передних шасси трамвая”, — сообщает пользователь. Полиция сообщает, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным других очевидцев, есть основания полагать, что мужчина встал перед трамваем намеренно.

Фото: после согласия читателя на публикацию

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Я - журналист
Читайте также: