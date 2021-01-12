ГАЛЕРЕЯ | Грузовик перевернулся на скользкой дороге

Читатель RusDelfi Cтанислав сообщил редакции об аварии на заснеженной дороге. Фото и видео ДТП можете отправлять на rus@delfi.ee, либо на Facebook.
"Авария на шоссе Тапа-Раквере. Сильный боковой ветер и скользкие дороги. Водитель жив, не пострадал", — написал Станислав.
Метеослужба предупреждает, что видимость на дорогах плохая из-за снегопада и сильного ветра.
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