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12.01.2021, 13:49

ГАЛЕРЕЯ | Грузовик перевернулся на скользкой дороге

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Galerii: 4 pilti
Tapa-Rakvere Foto: Stanislav Grebenjuk

Читатель RusDelfi Cтанислав сообщил редакции об аварии на заснеженной дороге. Фото и видео ДТП можете отправлять на rus@delfi.ee, либо на Facebook.

"Авария на шоссе Тапа-Раквере. Сильный боковой ветер и скользкие дороги. Водитель жив, не пострадал", — написал Станислав.

Метеослужба предупреждает, что видимость на дорогах плохая из-за снегопада и сильного ветра.

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