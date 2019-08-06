ФОТО: В Мустамяэ огромная ветка упала на детскую площадку

Инцидент произошел в Мустамяэ на улице Сыпрузе. "Огромная ветка упала прямо на детскую площадку. К счастью, никто не пострадал. Рядом находящиеся дети и родители отделались испугом", — написал Руслан.

Будьте осторожны и о подобных ситуациях сообщайте в районную управу.