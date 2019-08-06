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06.08.2019, 11:20

ФОТО: В Мустамяэ огромная ветка упала на детскую площадку


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Мустамяэ огромная ветка упала на детскую площадку
Читатель rus.Delfi.ee

Вчера в редакцию RusDelfi отправили фотографию, на которой видно, что большая ветка упала прямо на детскую площадку.

Инцидент произошел в Мустамяэ на улице Сыпрузе. "Огромная ветка упала прямо на детскую площадку. К счастью, никто не пострадал. Рядом находящиеся дети и родители отделались испугом", — написал Руслан.

Будьте осторожны и о подобных ситуациях сообщайте в районную управу.

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