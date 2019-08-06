06.08.2019, 11:20
ФОТО: В Мустамяэ огромная ветка упала на детскую площадку
Вчера в редакцию RusDelfi отправили фотографию, на которой видно, что большая ветка упала прямо на детскую площадку.
Вчера в редакцию RusDelfi отправили фотографию, на которой видно, что большая ветка упала прямо на детскую площадку.
Инцидент произошел в Мустамяэ на улице Сыпрузе. "Огромная ветка упала прямо на детскую площадку. К счастью, никто не пострадал. Рядом находящиеся дети и родители отделались испугом", — написал Руслан.
Будьте осторожны и о подобных ситуациях сообщайте в районную управу.
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