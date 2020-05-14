ФОТО | В Ласнамяэ сгорел неисправный автомобиль

”Сегодня в 10.41 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Кихну горит машина, — ответила пресс-секретарь Спасательного департамента Дарья Денисова RusDelfi. — По словам владельца автомобиля, он почувствовал запах гари ещё до того, как припарковался. Когда он вышел из машины, она загорелась. Он вызвал спасателей. Возгорание произошло из-за технической неисправности”.

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