ФОТО | В Ласнамяэ сгорел неисправный автомобиль

Читатель RusDelfi отправил в редакцию фотографии сгоревшей машины в Ласнамяэ.
”Сегодня в 10.41 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Кихну горит машина, — ответила пресс-секретарь Спасательного департамента Дарья Денисова RusDelfi. — По словам владельца автомобиля, он почувствовал запах гари ещё до того, как припарковался. Когда он вышел из машины, она загорелась. Он вызвал спасателей. Возгорание произошло из-за технической неисправности”.
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