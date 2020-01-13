ФОТО и ВИДЕО: У Tesla в Тарту от удара о столб оторвалось колесо

В Тарту на перекрестке шоссе Йыхви — Тарту — Валга и Туру произошла авария с участием автомобиля Tesla.
От удара о столб у автомобиля оторвалось левое переднее колесо, а сама машина получила серьезные повреждения.
Фото ДТП с RusDelfi поделился читатель Андрей Тюнин. Если у вас есть информация, которой вы хотите поделиться с нашим сайтом, пишите нам на rus@delfi.ee или пользуйтесь сервисом "Я — журналист".
Стоимость модели S, а в аварию попала именно она, на официальном сайте Tesla начинается от 72 000 долларов.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вир подтвердила, что такой случай имел место. ”Сегодня в 13:30 в центре Тарту водитель Tesla врезался в светофор, расположенный между Tasku и торговым центром Kvartal”, — сообщила она.
Автомобиль Tesla ехал по Рижскому шоссе со стороны Lõunakeskus и попытался свернуть на улицу Туру, но неудачно.
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