ФОТО и ВИДЕО: У Tesla в Тарту от удара о столб оторвалось колесо

От удара о столб у автомобиля оторвалось левое переднее колесо, а сама машина получила серьезные повреждения.

Фото ДТП с RusDelfi поделился читатель Андрей Тюнин. Если у вас есть информация, которой вы хотите поделиться с нашим сайтом, пишите нам на rus@delfi.ee или пользуйтесь сервисом "Я — журналист".

Стоимость модели S, а в аварию попала именно она, на официальном сайте Tesla начинается от 72 000 долларов.

Авария в Тарту Фото: Андрей Тютин

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вир подтвердила, что такой случай имел место. ”Сегодня в 13:30 в центре Тарту водитель Tesla врезался в светофор, расположенный между Tasku и торговым центром Kvartal”, — сообщила она.

Автомобиль Tesla ехал по Рижскому шоссе со стороны Lõunakeskus и попытался свернуть на улицу Туру, но неудачно.