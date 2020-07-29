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29.07.2020, 17:10

ФОТО и ВИДЕО читателя RusDelfi: Красивые закаты в Ласнамяэ и у моря


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ФОТО и ВИДЕО читателя RusDelfi: Красивые закаты в Ласнамяэ и у моря
Lugeja foto

Читатель RusDelfi прислал в редакцию фото и видео красивого заката в Таллинне.

Одно видео снято в столичном районе Ласнамяэ, другое — на берегу моря.

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