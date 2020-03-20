ФОТО и ВИДЕО | Читатель предупреждает: "осторожно, змеи!"

Читатель RusDelfi прислал в редакцию фотографию и видео, сделанные им в четверг днем.
Читатель RusDelfi прислал в редакцию фотографию и видео, сделанные им в четверг днем.
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