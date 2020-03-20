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20.03.2020, 09:10

ФОТО и ВИДЕО | Читатель предупреждает: "осторожно, змеи!"

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ФОТО и ВИДЕО | Читатель предупреждает: "осторожно, змеи!"
Delfi lugeja

Читатель RusDelfi прислал в редакцию фотографию и видео, сделанные им в четверг днем.

"Осторожно, проснулись гадюки", — пишет читатель.