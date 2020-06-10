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10.06.2020, 13:26

ФОТО читателя | Вы не поверите, какой град выпал в Ида-Вирумаа во время грозы!

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Galerii: 3 pilti
Град в Ида-Вирумаа Foto: Читатель, RusDelfi

Читатель RusDelfi отправил фотографии града, который выпал в городе Пюсси (Ида-Вирумаа).

По его словам, в городе прошла сильная гроза с градом. Как сообщают синоптики, в Ида-Вирумаа сейчас облачно, высокая вероятность осадков. Процент влажности — 89. Температура — 16 градусов.

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