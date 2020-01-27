27.01.2020, 17:55
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | На Лаагна открылась трамвайная остановка?
Читатель прислал нам в редакцию фото с моста Саарепийга на Лаагна теэ, на котором видна табличка, обозначающая остановку трамвайного маршрута А.
Читатель прислал нам в редакцию фото с моста Саарепийга на Лаагна теэ, на котором видна табличка, обозначающая остановку трамвайного маршрута А.
Табличку сопровождает текст, размещенный на опоре моста.
Читатель интересуется, что бы это могло быть? Какие у вас предположения?
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