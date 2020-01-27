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27.01.2020, 17:55

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | На Лаагна открылась трамвайная остановка?


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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | На Лаагна открылась трамвайная остановка?
Фото: Читатель Delfi

Читатель прислал нам в редакцию фото с моста Саарепийга на Лаагна теэ, на котором видна табличка, обозначающая остановку трамвайного маршрута А.

Фото: Читатель Delfi

Табличку сопровождает текст, размещенный на опоре моста.

Фото: Читатель Delfi

Читатель интересуется, что бы это могло быть? Какие у вас предположения?

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