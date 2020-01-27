ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | На Лаагна открылась трамвайная остановка?

Я - журналист EST

Фото: Читатель Delfi

Читатель прислал нам в редакцию фото с моста Саарепийга на Лаагна теэ, на котором видна табличка, обозначающая остановку трамвайного маршрута А.