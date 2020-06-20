20.06.2020, 19:55
ФОТО читателя Delfi: В Кадриорге провалился асфальт
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографии и сообщил, что на улице Кёлери в Кадриорге провалился асфальт.
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографии и сообщил, что на улице Кёлери в Кадриорге провалился асфальт.
Читатель добавил, что данная улица — односторонняя и заканчивается тупиком. Снимки были сделаны сегодня.
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