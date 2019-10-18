ФОТО читателя Delfi: На Рейди теэ снова пробка!

Читательница Delfi прислала в редакцию сделанные сегодня фотографии пробки на Рейди теэ в Таллинне.
Читательница Delfi прислала в редакцию сделанные сегодня фотографии пробки на Рейди теэ в Таллинне.
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