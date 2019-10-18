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18.10.2019, 16:09

ФОТО читателя Delfi: На Рейди теэ снова пробка!

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Я – журналист
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ФОТО читателя Delfi: На Рейди теэ снова пробка!
Delfi lugeja

Читательница Delfi прислала в редакцию сделанные сегодня фотографии пробки на Рейди теэ в Таллинне.

"Опять пробка. Рейди теэ. Русалка. Сломанный автобус", — написала она.

Delfi lugeja