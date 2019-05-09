ФОТО читателя Delfi: Грибы идут, грибам дорогу!

Эти грибы требуют тщательной очистки, ибо в извилинах их шляпок застревает сор и мелкие насекомые. После 20-минутного отваривания, со сливом отвара, они готовы к употреблению. Всем удачи на лесных тропинках, и будьте внимательны — в лесах сейчас много клещей!



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