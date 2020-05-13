ФОТО читателя | Даже во время ЧП люди пьют на площадках и мусорят. МуПо: теплая погода делает свою работу

“Чем теплее погода, тем выше уровень вандализма в таллинский парках. На снимках парк Кадака. Там собираются большими компаниями (правилом 2+2 и не пахнет) и в открытую распивают алкоголь. А рядом жилые дома и гуляют дети”, — написал Константин RusDelfi.

Муниципальной полиции вызовов о распитии алкоголя в этом парке в воскресенье не поступало. Зато известны другие случаи. “В воскресенье нам сообщили об употреблении алкоголя на улице Вана-Каламая, где три мужчины выпивали в общественном месте. Второй случай был на улице Пихлака”, — сказала пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

По ее словам, в последнее время в общественных местах алкоголь стали употреблять чаще — теплая погода делает свою работу. “Много ситуаций, когда человек настолько пьян, что за ним нужно вызывать автобус в вытрезвитель. Даже женщинам”, — подчеркнула Хунт.

С хорошей погодой участилось и незаконное разжигание костра для гриля, где компания употребляет алкоголь и ест. Чаще всего это происходит в Мериметса, на Штромке, в Ласнамяэ в небольших парках и возле речки Пирита. “Пример парка на Кадака один из многих. О всех нарушениях нам не сообщают”, — резюмирует МуПо.