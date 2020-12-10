ФОТО | Читательница: почему я должна любоваться из окна чьим-то унитазом?

“Почему я должна любоваться из окна чьим-то унитазом?“ — написала в редакцию жительница Ласнамяэ Мария. Она задается вопросом: Ласнамяэ — свалка? Так как соседи выносят крупногабаритный мусор к помойкам и ставят его на всеобщее обозрение, это портит вид и атмосферу. “И пока этот хлам не вывезут, мы живём посреди такой “красоты”, — пожаловалась она.

RusDelfi обратился за комментарием к старейшине Ласнамяэ Владимиру Свету. “На самом деле, крупногабаритный мусор является одним из четырех видов мусора, который вывозится в рамках системы организованного вывоза отходов. К этому списку относят также бытовые отходы, биоразлагаемые отходы и бумага вместе с картоном”, — ответил он.

По словам Света, разница между, например, туалетом и обычным мусорным пакетом — крупный мусор складывают возле контейнера, но вывозится все на основании обязательных договоров, которые квартирные товарищества заключают с подрядчиком.

Когда появляется “большой” мусор, товарищество обязано заказать его вызов у фирмы-подрядчика. “Если возле какого-то дома старая мебель или бытовая техника слишком долго находится на улице, то местные власти могут сделать товариществу предписание.

Добавлю, что с 1 ноября во всем Ласнамяэ действует новая фирма, ответственная за вывоз мусора, которая выиграла недавний тендер — компания Eesti Keskkonnateenused. Новые тарифы способствуют раздельному сбору мусора: вывоз биоразлагаемых отходов стоит в два раза дешевле вывоза бытовых отходов, утилизация картона и бумаги осталась полностью бесплатной”, — резюмировал старейшина района.