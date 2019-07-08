ФОТО читателей Delfi | Чтобы никто не пролез: охранник сторожит на Певческом поле дырку в заборе

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Читатели Delfi поделились своими фотографиями, сделанным вчера на Певческом празднике. Среди них есть забавный снимок, на котором видно, как охранник сторожит дыру в заборе, чтобы никто не пробрался вовнутрь.