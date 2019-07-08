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08.07.2019, 17:50

ФОТО читателей Delfi | Чтобы никто не пролез: охранник сторожит на Певческом поле дырку в заборе

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rus.delfi.ee
EST 16
Galerii: 17 pilti
Lugejate pildid laulupeost Foto: Delfi lugejad

Читатели Delfi поделились своими фотографиями, сделанным вчера на Певческом празднике. Среди них есть забавный снимок, на котором видно, как охранник сторожит дыру в заборе, чтобы никто не пробрался вовнутрь.

Смотрите галерею!

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