ФОТО | Читатель жалуется на свалку возле церкви в Ласнамяэ

"Много писать не буду, но прошу вас опубликовать эти фото, может тому, кто это сделал, станет стыдно. Бывают люди, которым на всех "чихать", и они вываливают свой мусор прямо там, где ходят люди. Одна свалка начинает образовываться недалеко от церкви Ласнамяэ, около

бывших локаторов, вторая куча в том же районе, метрах в 100 дальше", — написал читатель.

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