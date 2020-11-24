24.11.2020, 20:10
ФОТО | Читатель жалуется на свалку возле церкви в Ласнамяэ
В редакцию RusDelfi отправили фотографии мусора в Ласнамяэ.
В редакцию RusDelfi отправили фотографии мусора в Ласнамяэ.
"Много писать не буду, но прошу вас опубликовать эти фото, может тому, кто это сделал, станет стыдно. Бывают люди, которым на всех "чихать", и они вываливают свой мусор прямо там, где ходят люди. Одна свалка начинает образовываться недалеко от церкви Ласнамяэ, около
бывших локаторов, вторая куча в том же районе, метрах в 100 дальше", — написал читатель.
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