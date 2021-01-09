ФОТО | Читатель: куда смотрит управа? Дети могут съехать в воду и провалиться под лёд

"В Ыйсмяэ дети съезжают целыми группами вниз по горке. Лёд еще тонкий, а может случиться трагедия, если ребёнок на санках разгонится быстрей и выскочит в пруд!" — пишет обеспокоенный читатель Дмитрий.

Он задается вопросом, почему управа не установить нормальное ограждение по всему периметру пруда? Или все ждут, когда случится трагедия?

RusDelfi отправил фотографии и вопрос Дмитрия в управу Хааберсти.

"Реконструкция пруда Ыйсмяэ запланирована на этот год и проектирование уже началось. Вдобавок к новому фонтану, мы планируем посадить вишневые деревья, привести в порядок беговую дорожку вокруг пруда, заменить освещение, городской инвентарь и многое другое", — ответил на запрос RusDelfi cтарейшина Ыйсмяэ Андрэ Ханимяги.

По словам старейшины, управа планирует установить небольшую ограду вокруг пруда. Одна из причин — дать четкий сигнал, что выходить на лед опасно. С другой стороны, ограда не должна быть очень массивной и высокой — пруд должен оставаться приятным и красивым местом для жителей района.

"Нужно учитывать, что пруд — это место отдыха, которое не проектировалось для езды на санках. Хотя я понимаю, что красивая зимняя погода благоволит для езды на санках. При этом, нужно быть очень осторожным, чтобы не скатиться в воду, это опасно для здоровья", — считает он.

Ханимяги подчеркнул, что в будущем необходимо продумать, как и где организовать безопасный склон для езды на санках зимой.

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