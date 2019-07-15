"Это удар ниже пояса". Обращение Вячеслава из Ласнамяэ к Институту кино: куда пойдут деньги от съемок фильма Нолана?

Вячеслав написал в редакцию RusDelfi письмо, стоя в пробке на мосту Лаагна теэ. Судя по объему написанного, ждал много. Он каждый день ездит по объектам в Ласнамяэ. Естественно, передвигается по “канаве”. Но съемки фильма Кристофера Нолана принесли не гордость за район и индустрию, а только убытки. Он написал, как должны были сделать организаторы и обратился к Эстонскому институту кино.
Вячеслав устанавливает окна и застекляет балконы. Завод изготовитель находится в Ласнамяэ, большинство клиентов оттуда же. Из-за перекрытия ”канавы” они не успевают обслуживать все объекты. ”А это, на минуточку, убытки, расходы и разочарованные клиенты. Которым, как всем нам, хочется побыстрее увидеть у себя в квартире новые окна или балкон”, — говорит он.
По его словам, он понимает тех, кто утром один раз в день проехал в город, вечером обратно: они потеряли в день 15-20 минут, что действительно не критично. ”Но никто не думает о тех, кто крутится с 08:00 до 20:00 на грузовом микроавтобусе с хрупкими стёклами по узким улочкам "Ласна" среди припаркованных машин”.
Усугубляют ситуацию многочисленные ремонтные работы на дорогах. ”К сожалению, самого низкого качества. Одну и ту же дорогу в городе ремонтируют каждый год, перекрывая её полностью или частично ежегодно на 1-2 недели”.
Почему не сделали так?
Если бы конкретно сказали, сколько миллионов принесут съемки, а главное, куда эти деньги инвестируют, было бы лучше, отметил читатель. ”Например, мы сможем: помочь лекарствами тяжело больным детям, обеспечить детскую больницу всем необходимым оборудованием на 10 лет вперёд. выделим деньги на рост зарплат медикам, спасателям, учителям, полицейским и другим важным специальностям.
На закупку нового и удобного общественного транспорта в конце концов. Если бы жителей Ласнамяэ предупредили, что прибыль от съемок фильма пойдет на благое дело — негативных реакций было бы в сотни раз меньше, а, возможно, и вообще встретили съёмки с радостью! Я бы лично вместе с ребёнком с радостью пошёл помогать кинопроцессу. По мере возможности, в свободное от работы время, даже бесплатно!”
Вместо двух часов — девять
Его друг Дмитрий работает экспедитором в сети магазинов. Он попросил Вячеслава написать письмо в редакцию RusDelfi, так как у Дмитрия не хватает времени на это, ”но накипело сильно”.
”В такой и без того плачевной обстановке, закрытие дорог в Таллинне, по причине съёмок фильма, это уже удар ниже пояса. Особенно по тем, кто работает в службе доставок и экспедиционном корпусе. Для примера. В субботу, когда было перекрыто Пярнуское шоссе — рабочий день Дмитрия вместо 2-х часового, превратился в 9-и часовой. Работодатель не оплачивает за простой работника в пробках. Плюс ко всему, у Дмитрия рухнули все планы на субботу. Он хотел выехать с семьей в лес для прогулки, но не смог”, — рассказывает недовольный житель столицы.
Обращение к Институту кино
Вячеслав написал, что он неоднократно обращался с вопросами в Институт кино. ”Почему "они" решили, что Лаагна теэ для жителей не важна, и они с легкостью могут перекрыть её на целый месяц не спросив ни у города, ни у жителей района. Продюсеры поставили всех перед фактом.
Хуже всего то, что госпожа организатор всего этого безобразия, продюсер Эстонского института кино Пирет Тиббо-Худгинс прячется сейчас от общественности. В мае было её интервью на ETV+ о том, что они наконец привезут Голливуд в Таллинн. Жители Ласнамяэ с мая и до сих пор не могут найти контакт с продюсером. На э-майлы не отвечает, в соц.сетях тоже нет ответа. По всем возможным адресам госпоже Пирет Тиббо-Худгинс были отправлены письма с подписью 150 жителей Таллинна. С приглашением на беседу. Хотелось бы объяснений получить.
Почему Пирет взяла и решила за район, где проживает более 100 000 жителей, что магистраль им не нужна на лето? И дорогу госпожа Пирет Тиббо-Худгинс может использовать сугубо личных интересах!?"
(…)
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Сравни перекрытию входной двери наполовину
"Единицы возражают мне: перекрыли только половину Лаагна теэ. Я, в свою очередь, соглашаюсь, хорошо! Представьте аналогичную ситуацию, что вам перекроют входную дверь не полностью, а всего наполовину. Будете боком протискиваться в свою квартиру. Всего-то месяц! А ваша дверь попадёт во фрагмент фильма!
И снова всплеск и негодование моих оппонентов. Какое имеете право мне даже половину двери перекрывать!
Так вот у нас тот же самый логичный вопрос. По какому праву, и кто решил перекрыть главную магистраль в районе, ради своего собственного удовольствия, мотивируя это лишь тем, что это круто, клёво и здорово!
Хочу выразить мэру города Таллинна Михаилу Кылварту огромную благодарность. За то, что вступился за жителей нашего района. Смог существенно сократить неудобства жителей района Ласнамяэ! Спасибо вам огромное Михаил, от нашего и соседнего квартирного товарищества района Мустакиви.
Надеюсь, продюсер Эстонского института кино Пирет Тиббо-Худгинс прочитает это письмо. К сожалению, на контакт она пока категорически отказывается идти с жителями Ласнамяэ. Вопрос для госпожи Тиббо-Худгинс: Как фильм про убийства и насилие может благотворно сказаться на повышение туристической популярности Таллинна?", — вопрошает читатель.
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