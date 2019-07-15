"Это удар ниже пояса". Обращение Вячеслава из Ласнамяэ к Институту кино: куда пойдут деньги от съемок фильма Нолана?

На закупку нового и удобного общественного транспорта в конце концов. Если бы жителей Ласнамяэ предупредили, что прибыль от съемок фильма пойдет на благое дело — негативных реакций было бы в сотни раз меньше, а, возможно, и вообще встретили съёмки с радостью! Я бы лично вместе с ребёнком с радостью пошёл помогать кинопроцессу. По мере возможности, в свободное от работы время, даже бесплатно!”

Вместо двух часов — девять

Nolani filmivõtted Pärnu mnt-l Foto: Tiit Blaat





Его друг Дмитрий работает экспедитором в сети магазинов. Он попросил Вячеслава написать письмо в редакцию RusDelfi, так как у Дмитрия не хватает времени на это, ”но накипело сильно”.

”В такой и без того плачевной обстановке, закрытие дорог в Таллинне, по причине съёмок фильма, это уже удар ниже пояса. Особенно по тем, кто работает в службе доставок и экспедиционном корпусе. Для примера. В субботу, когда было перекрыто Пярнуское шоссе — рабочий день Дмитрия вместо 2-х часового, превратился в 9-и часовой. Работодатель не оплачивает за простой работника в пробках. Плюс ко всему, у Дмитрия рухнули все планы на субботу. Он хотел выехать с семьей в лес для прогулки, но не смог”, — рассказывает недовольный житель столицы.

Обращение к Институту кино

Вячеслав написал, что он неоднократно обращался с вопросами в Институт кино. ”Почему "они" решили, что Лаагна теэ для жителей не важна, и они с легкостью могут перекрыть её на целый месяц не спросив ни у города, ни у жителей района. Продюсеры поставили всех перед фактом.

Хуже всего то, что госпожа организатор всего этого безобразия, продюсер Эстонского института кино Пирет Тиббо-Худгинс прячется сейчас от общественности. В мае было её интервью на ETV+ о том, что они наконец привезут Голливуд в Таллинн. Жители Ласнамяэ с мая и до сих пор не могут найти контакт с продюсером. На э-майлы не отвечает, в соц.сетях тоже нет ответа. По всем возможным адресам госпоже Пирет Тиббо-Худгинс были отправлены письма с подписью 150 жителей Таллинна. С приглашением на беседу. Хотелось бы объяснений получить.

Почему Пирет взяла и решила за район, где проживает более 100 000 жителей, что магистраль им не нужна на лето? И дорогу госпожа Пирет Тиббо-Худгинс может использовать сугубо личных интересах!?"

(…)

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Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019 Foto: Andres Putting

Сравни перекрытию входной двери наполовину

"Единицы возражают мне: перекрыли только половину Лаагна теэ. Я, в свою очередь, соглашаюсь, хорошо! Представьте аналогичную ситуацию, что вам перекроют входную дверь не полностью, а всего наполовину. Будете боком протискиваться в свою квартиру. Всего-то месяц! А ваша дверь попадёт во фрагмент фильма!

И снова всплеск и негодование моих оппонентов. Какое имеете право мне даже половину двери перекрывать!

Так вот у нас тот же самый логичный вопрос. По какому праву, и кто решил перекрыть главную магистраль в районе, ради своего собственного удовольствия, мотивируя это лишь тем, что это круто, клёво и здорово!

Хочу выразить мэру города Таллинна Михаилу Кылварту огромную благодарность. За то, что вступился за жителей нашего района. Смог существенно сократить неудобства жителей района Ласнамяэ! Спасибо вам огромное Михаил, от нашего и соседнего квартирного товарищества района Мустакиви.

Надеюсь, продюсер Эстонского института кино Пирет Тиббо-Худгинс прочитает это письмо. К сожалению, на контакт она пока категорически отказывается идти с жителями Ласнамяэ. Вопрос для госпожи Тиббо-Худгинс: Как фильм про убийства и насилие может благотворно сказаться на повышение туристической популярности Таллинна?", — вопрошает читатель.

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