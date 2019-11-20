"Это адский труд за копейки, чувствуешь себя никем": читательницы RusDelfi рассказали, каково работать за кассой по 12 часов

Это только кажется со стороны, что работа легкая, сидишь себе и пикаешь, а то, что ты сидишь или стоишь (потому что сидеть уже просто не можешь) не отходя от своего рабочего места минимум 3 часа, и так почти каждый день — в такие моменты действительно чувствуешь себя никем. Зарплата маленькая, каждый пятый клиент винит тебя во всех смертных грехах, причем на глазах у огромного количества людей. Люди, запомните! Работники на кассе не виноваты в том, что вы взяли товар с соседней полки не по акции, что в зале где-то стоят неправильные цены, а кассир вас обманывает! Не виноват он и в том, что вы опоздали всего на пару минут со своим алкоголем — и это не кассир тупой и жадный, а сама система в компьютере не даст вам пробить его! Можно много об этом говорить, но это адский труд за копейки", — рассказала Катерина.

Другая читательница, Анастасия, работала продавцом-консультантом в магазине бытовой техники, одежды и обуви.

По ее словам, ее труд очень низко оплачивался, но требовали много:

Нужно улыбаться, быть милой и услужливой (даже после 12 часов на ногах!)

Владеть минимум тремя языками,

Быть устойчивой к наглости и хамству со стороны клиентов,

Нужно разгружать неподъемные ящики с товаром (работодателя, кажется, совершенно не волнует, что это — не женская работа)



"К сожалению, работая в разных фирмах, я заметила тенденцию, что 8 часовые рабочие дни, когда работники бы могли выходить по сменам — не практикуются. В основном смены по 11-12 часов. Видимо, так дешевле для работодателя. А то, что работники чувствуют себя рабами на плантации — никого не волнует. При стремлении к уровню развитой Европы (там мне тоже приходилось жить и работать), наше государство остается на абсолютно "скотском" уровне условий труда", — рассказала она.

Далее Анастасия поделилась случаем, который она увидела в супермаркете.

"Был вечер, около семи и была открыта всего одна касса и самообслуживание. Очередь образовалась немаленькая. Мне уже тогда было очень жалко женщину за кассой. Наверняка кто-то заболел или не вышел на работу, и поэтому имеющимся работникам приходится так разрываться в час пик.

Минут через 5 я обнаружила, что, видимо, сочувствую персоналу из всей очереди только одна я. Хамить начали с конца очереди, через пару минут волна агрессии добралась до начала и охватила всех покупателей. Это было отвратительно. Как плохое кино. По ходу движения очереди каждый считал своим долгом фыркнуть в сторону кассира и возмутиться долгим ожиданием в очереди. Да, в этом, безусловно, виноват только бедный замученный кассир. Женщина работала молча. Опустив голову. На это было невыносимо смотреть. Среди возмущающихся были люди всех возрастов, даже молодые семьи с детьми (видимо, давали детям уроки отборного хамства и невоспитанности на личном примере). (…)