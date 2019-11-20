Я - журналист Отправьте нам новость, фото или видео +
20.11.2019, 07:50

"Это адский труд за копейки, чувствуешь себя никем": читательницы RusDelfi рассказали, каково работать за кассой по 12 часов

 (9)
EST 17
Margus Kriisa- RIMI kassapidaja
Margus Kriisa- RIMI kassapidajaFoto: Vallo Kruuser

Недавно Эвелин Ильвес раскритиковала условия труда в Maxima. Затем читательница журнала Naistekas написала, что работа за кассой, очень сложная и малооплачиваемая. В редакцию RusDelfi прислали два письма, в которых женщины критикуют 12-часовые смены, высокие требования и хамское отношение со стороны клиентов.

Катерина Васильева рассказала редакции RusDelfi о своем опыте работе за кассой в одной крупной торговой сети. Она проработала кассиром 2 года, и до сих пор не понимает, как выдержала это.

"Одно огромное преимущество то, что я была студенткой и рабочий график подстраивали точно под мою учебу. Но мы, студентки, работали практически все выходные, все праздники и, естественно, все вчера тоже были наши, так как нужно было вырабатывать часы.

Вечерние смены были по 5-6 часов с одной всего лишь паузой в 15 минут. В выходные и красные дни календаря мы обычно "отрабатывали" по 10 часов — с одним перерывом на обед 30 минут и 2 паузы по 15 минут. Но бывало и так, особенно в праздничные дни, что первую паузу могли дать через 3, а то и через 4 часа! Все это время нужно сидеть и ждать звоночка, когда тебя отпустят. Однажды, не выдержав и не дождавшись, когда меня отпустят , через 4 с половиной часа, я сама ушла на паузу, за что, естественно, получила "нагоняй".

Читайте также:

Это только кажется со стороны, что работа легкая, сидишь себе и пикаешь, а то, что ты сидишь или стоишь (потому что сидеть уже просто не можешь) не отходя от своего рабочего места минимум 3 часа, и так почти каждый день — в такие моменты действительно чувствуешь себя никем. Зарплата маленькая, каждый пятый клиент винит тебя во всех смертных грехах, причем на глазах у огромного количества людей. Люди, запомните! Работники на кассе не виноваты в том, что вы взяли товар с соседней полки не по акции, что в зале где-то стоят неправильные цены, а кассир вас обманывает! Не виноват он и в том, что вы опоздали всего на пару минут со своим алкоголем — и это не кассир тупой и жадный, а сама система в компьютере не даст вам пробить его! Можно много об этом говорить, но это адский труд за копейки", — рассказала Катерина.

Другая читательница, Анастасия, работала продавцом-консультантом в магазине бытовой техники, одежды и обуви.

По ее словам, ее труд очень низко оплачивался, но требовали много:

  • Нужно улыбаться, быть милой и услужливой (даже после 12 часов на ногах!)
  • Владеть минимум тремя языками,
  • Быть устойчивой к наглости и хамству со стороны клиентов,
  • Нужно разгружать неподъемные ящики с товаром (работодателя, кажется, совершенно не волнует, что это — не женская работа)


"К сожалению, работая в разных фирмах, я заметила тенденцию, что 8 часовые рабочие дни, когда работники бы могли выходить по сменам — не практикуются. В основном смены по 11-12 часов. Видимо, так дешевле для работодателя. А то, что работники чувствуют себя рабами на плантации — никого не волнует. При стремлении к уровню развитой Европы (там мне тоже приходилось жить и работать), наше государство остается на абсолютно "скотском" уровне условий труда", — рассказала она.

Далее Анастасия поделилась случаем, который она увидела в супермаркете.

"Был вечер, около семи и была открыта всего одна касса и самообслуживание. Очередь образовалась немаленькая. Мне уже тогда было очень жалко женщину за кассой. Наверняка кто-то заболел или не вышел на работу, и поэтому имеющимся работникам приходится так разрываться в час пик.

Минут через 5 я обнаружила, что, видимо, сочувствую персоналу из всей очереди только одна я. Хамить начали с конца очереди, через пару минут волна агрессии добралась до начала и охватила всех покупателей. Это было отвратительно. Как плохое кино. По ходу движения очереди каждый считал своим долгом фыркнуть в сторону кассира и возмутиться долгим ожиданием в очереди. Да, в этом, безусловно, виноват только бедный замученный кассир. Женщина работала молча. Опустив голову. На это было невыносимо смотреть. Среди возмущающихся были люди всех возрастов, даже молодые семьи с детьми (видимо, давали детям уроки отборного хамства и невоспитанности на личном примере). (…)

Когда подошла моя очередь я уже чуть не плакала, хотя это не характерно моему темпераменту. Меня проще разозлить, чем расстроить. Но в той ситуации я переживала такой спектр негативных эмоций одновременно, что она запомнилась мне. И я помню ее и свои эмоции очень ярко, хоть прошло около полугода. Меня начало тошнить, я всерьез опасалась, что сейчас меня может вырвать и тогда бедным работниками придётся ещё и это убирать… Когда очередь на кассе дошла до меня, я смогла только выдавить из себя тихое "спасибо вам", когда женщина на кассе пробила мои товары. Мне хотелось пройти за стойку и обнять её. И плюнуть в лицо каждому, кто был в этой очереди. Меня продолжало тошнить весь вечер. Меня тошнит до сих пор, когда я вспоминаю об этой ситуации.

Никто не посочувствовал работникам, никому не пришло и в голову, что не их вина, что рук в ту конкретную смену не хватает по каким-то причинам. И что работники сами больше всех страдают от этого. Никто не испытывал понимания, участия, сочувствия… Все забыли, что за кассой живой человек. Всем было надо, чтобы их обслужили быстрее… Человечество не перестает разочаровывать. К сожалению.

Сейчас я работаю в другой сфере, у меня больная спина и я больше не могу работать 12 часовые смены на ногах и таскать тяжести, которые таскала раньше.

Это тяжелейший труд, наносящий физический и моральный вред тем, кто работает в обслуживании (особенно на кассах в супермаркетах), и хочется, чтобы на это обратили внимание. Нужны реформы условий труда и серьезные изменения в заработных платах. Это бесчеловечно".

Читайте также: