Читательница: нужно декларировать подарочное платье из России! Праздник уже испорчен

"Подарочек на Новый год!" — так озаглавила письмо читательница Светлана. Ее подруга из Москвы отправила подарок на Новый год — платье. Посылку Светлана ждала "аж 2 месяца". "Затем Omniva отправила СМС, что я должна декларировать свою посылку. По информации на сайте, посылки стоимостью до 45 евро не нужно декларировать. Посылка была отмечена как подарок. Платье стоит 2000 рублей (22.4 евро). Я позвонила на телефон информации, мне ответили, что декларировать все равно нужно.

Хорошо! Есть два варианта — обратиться к услугам агента Omniva, заплатить ему 10 евро и он заполнит за нас декларацию или заполнить самим — бесплатно. Конечно, решили сами сделать. На сайте заполнили всю анкету — подарок от частного лица, платье, 2000 рублей, почтовые расходы 800 рублей (9 евро). Так нет же, пришло уведомление, что мы должны предоставить чеки, накладную или другой документ, чтобы доказать стоимость вложения. Ребята, ну это… Это смешно уже! Откуда я их возьму? Это же подарок от подруги и посылка шла аж 2 месяца, думала ли она, что должна была сохранить чек, когда покупала для меня это платье в подарок! Что делать то? В любом варианте уже настроение испорчено", — расстроено добавила она.

RusDelfi рассказал историю Светланы специалистам из Omniva. Нам ответили, что если подарочная посылка cтоит меньше 45 евро, то ее не нужно письменно декларировать, кроме ситуации, когда отправитель не указал стоимость посылки. То есть, чтобы по прибытию получателю не нужно было оформлять дополнительные документы, отправитель должен указать цену товара, даже если это подарок.

"Нужно отметить, что и в случае подарка нужно отмечать цену изделия. Отправление посылки в качестве подарка не освобождает отправщика от обязательства декларировать товар", — отметил Матиас Кайв, руководитель пресс-службы Omniva.

Как мы уже писали, у Светланы и ее подруги нет чека. Но можно обойтись и без него. "Если не указана стоимость товара, то у погранслужбы есть право спросить цену товара. Для этого понадобится чек или счет. В случае, если этого нет, то достаточно письма от отправителя, где она докажет стоимость товара", — уточнил Кайв. Также он добавил, что без данных получателя не может конкретней прокомментировать ситуацию.