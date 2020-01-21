Читатель: тем, кто пьет в барах, делает покупки в секс-шопе и играет в интернет-казино, кредит тоже не дают!

Несколько лет назад я подал ходатайство на жилищный кредит. Банк посмотрел мои расходы и отказал в кредите. Оказалось, что тем, кто часто тратит деньги в барах в 4 часа утра или делает покупки в секс-шопах или играет в интернет-казино, кредиты не дают. Они отлично видят все траты по выписке со счета: где, когда и сколько вы потратили или кому перечисляли деньги. Банковская карточка — это феноменальный инструмент слежки.

Мне нужно было изменить ситуацию. Сейчас есть сервисы, когда можно открыть счет в Европе и получить IBAN-счет и карту. Этот способ мне не подошел, так как перечислять деньги все равно придется с зарплатного счета на другой европейский счет и банк это сразу увидит.

Тогда я сделал себе карточку одного из российских сервисов и открыл веб-кошелек. Деньги перевожу с основной карточки на альтернативную, главное — это зачисляется как покупка в интернет-магазине. Теперь во всех аккаунтах азартных игр у меня привязана эта карта. И в секс-шопе, и в ночных барах, и алкомаркетах я расплачиваюсь полноценной банковской картой.

Теперь я чистенький для банка, благонадежный клиент, ведь я не играю в азартные игры, не хожу пьяным по барам до 5 утра. По крайней мере, они этого уже никогда не увидят. Спустя год я подал повторную заявку и получил свой жилищный кредит. У банка свои интересы, а у меня свои. Я молод, полон сил и делаю все, что хочу, и все, что не запрещено законом. Плачу за кредит вовремя. Вот все, что касается банка.

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