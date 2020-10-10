Читатель RusDelfi: Я работал неофициально и мне не заплатили, денег нет. Что делать?

Вадим потерял работу из-за коронакризиса в мае. Летом нашел подработку на стройке. ”Отработал три месяца. За первый заплатили. За второй месяц только часть — 500 евро. За третий месяц вообще не получил денег — 1000 евро”, — признается он.

Сейчас у Вадима уже закончились запасы, а у него многодетная семья. ”В октябре устроился на новую работу, но зарплата придет ведь только в следующем месяце. У нас уже и так много долгов. Человек, который меня нанимал, отказывается выплачивать мои деньги”, — сказал он.

Бытует мнение, что на строительных объектах часто ”кидают” на деньги. Когда работодатель просто так не выплачивает зарплату, он нарушает закон. Но тут ситуация немного другая.

Вадим работал неофициально, без договора. ”Мне сказали обращаться в суд, но у меня нет денег на юристов”, — добавил строитель.

Комиссия по трудовым спорам от Трудовой инспекции помогает решить проблему в конфликтах между сотрудником и работодателем и не доводить до суда. Комиссия в 2019 году решила 2942 спора (313 от нанимателя и 2629 от работника). Этот показатель самый большой за последние 5 лет. Каждая вторая или третья жалоба — содержит денежные претензии: невыплаченные зарплата (27%), отпускные (18%), компенсация (16%).

RusDelfi запросил комментарий у Трудовой инспекции. Что делать, если тебе не выплачивают зарплату, когда ты работал без договора?

Отвечает Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда:

До начала работы сотрудник и работодатель обсуждают условия трудового договора. Сколько зарплата, какие задачи нужно выполнять и так далее. Если они договорились, то заключается письменный договор. С этого момента человек начинает работать. Если сотрудник начинает работать до подписания договора, то он берет на себя риск, ведь в случае спора он не сможет доказать свою работу на предприятие.

Закон о трудовом договоре защищает работника, когда отсутствует подписанный договор. В соответствии с Законом о трудовом договоре (§ 4 стр 2), трудовой договор заключается в письменной форме, но договор считается заключенным и в том случае, когда сотрудник начинает выполнять работу, за которую предполагается плата.