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10.10.2020, 16:16

Читатель RusDelfi: Я работал неофициально и мне не заплатили, денег нет. Что делать?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Kaspar Pokk

В редакцию RusDelfi обратился Вадим (имя изменено, настоящее имя редакции известно). Он не знает, к кому обращаться — ему не выплатили зарплату.

Вадим потерял работу из-за коронакризиса в мае. Летом нашел подработку на стройке. ”Отработал три месяца. За первый заплатили. За второй месяц только часть — 500 евро. За третий месяц вообще не получил денег — 1000 евро”, — признается он.

Сейчас у Вадима уже закончились запасы, а у него многодетная семья. ”В октябре устроился на новую работу, но зарплата придет ведь только в следующем месяце. У нас уже и так много долгов. Человек, который меня нанимал, отказывается выплачивать мои деньги”, — сказал он.

Бытует мнение, что на строительных объектах часто ”кидают” на деньги. Когда работодатель просто так не выплачивает зарплату, он нарушает закон. Но тут ситуация немного другая.

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Вадим работал неофициально, без договора. ”Мне сказали обращаться в суд, но у меня нет денег на юристов”, — добавил строитель.

Комиссия по трудовым спорам от Трудовой инспекции помогает решить проблему в конфликтах между сотрудником и работодателем и не доводить до суда. Комиссия в 2019 году решила 2942 спора (313 от нанимателя и 2629 от работника). Этот показатель самый большой за последние 5 лет. Каждая вторая или третья жалоба — содержит денежные претензии: невыплаченные зарплата (27%), отпускные (18%), компенсация (16%).

RusDelfi запросил комментарий у Трудовой инспекции. Что делать, если тебе не выплачивают зарплату, когда ты работал без договора?

Отвечает Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда:

До начала работы сотрудник и работодатель обсуждают условия трудового договора. Сколько зарплата, какие задачи нужно выполнять и так далее. Если они договорились, то заключается письменный договор. С этого момента человек начинает работать. Если сотрудник начинает работать до подписания договора, то он берет на себя риск, ведь в случае спора он не сможет доказать свою работу на предприятие.

Закон о трудовом договоре защищает работника, когда отсутствует подписанный договор. В соответствии с Законом о трудовом договоре (§ 4 стр 2), трудовой договор заключается в письменной форме, но договор считается заключенным и в том случае, когда сотрудник начинает выполнять работу, за которую предполагается плата.

Другими словами, если работник приступил к выполнению рабочих обязанностей в компании, трудовой договор считается заключенным

Устно заключенный договор так же применяется к Закону о трудовом договоре, как и письменный договор. Поэтому, помимо прочего, работник имеет право на получение вознаграждения за выполненную работу.

Если человек не получил зарплату, у него есть право обратиться в Комиссию по трудовым спорам. Первое требование — установление трудовых отношений, второе — недополученная зарплата. К заявлению нужно добавить все доказательства, которые это подтверждают: переписка, выписка со счета и тому подобное.

В итоге можно сказать, что если трудящийся выполнил работу, но у него нет договора и он не получил зарплату, то первое о чем нужно подумать, это как доказать, что вы работали на предприятие (переписка с работодателем, где вы обсуждает работу, время начала и зарплату). Чтобы потребовать не заплаченные деньги, нужно заполнить анкету и обратиться в Комиссию по трудовым спорам (тел 681 2700, э-почта info.tvk@ti.ee).

Всегда можно обратиться в Трудовую инспекцию по э-почте jurist@ti.ee или телефону 640 6000.

Подробнее о заключении трудового договора и других аспектах рабочих отношений читайте здесь.

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