Читатель RusDelfi увидел занятия детских секций: А что, так можно было?

“Судя по новостям в прессе, мы усиленно боремся с коронавирусом, — пишет читатель. — Но когда я впервые за неделю домашней самоизоляции пошел за продуктами, то увидел такую “жуткую” картину: очень много народа в парке Кивила, детские площадки забиты, спортивные площадки заняты детьми. На поле Линнамяэского русского лицея — занятия каких-то секций и просто много детворы, играющей в футбол”.

“Ребята, что происходит? Зачем тогда все эти карантины, закрытые кинотеатры, работа дома? Зачем это “бережливое” отношение к пенсионерам, если по парку стайками гуляют бабушки и дедушки? Это какая-то показуха и мы играем во всё это понарошку? И вопрос к нашему социальному министерству — а что, можно разве гулять, собираться детям вместе? Или только в Старом городе полиция следит, чтобы подростки не кучковались?”, — продолжает читатель.

Фото: RusDelfi

Фото: RusDelfi

Фото: RusDelfi

Фото: RusDelfi

Фото: RusDelfi

Фото: RusDelfi

Фото: RusDelfi

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!