Читатель RusDelfi: праздник 24 февраля разделился на "светлое" и "темное" — Михаил Кылварт, вы считаете, что это нормально?

"До Дня Независимости, 24 февраля, осталось менее двух недель. Для большинства жителей Эстонии, для представителей всех национальностей — это красивый праздник, день рождения Республики, выходной, который мы проводим с семьей и друзьями.

Или нет? В последние годы праздник разделился на "светлое" и "темное": днем красивый парад, торжественная речь президента, семьи в праздничном настроении, а с наступлением сумерек в город, по призыву националистов-популистов из партии EKRE, стекается толпа людей, в чьих глазах, на мой субъективный взгляд, едва ли можно разглядеть хоть каплю дружелюбия (речь идет о Факельном шествии — прим.ред.)

Tõrvikurongkäik Foto: Mana Kaasik

Эти люди несут эстонские триколоры рядом с флагами EKRE, всюду видна символика этой партии, люди идут с зажженными факелами, вся стилистика мероприятия напоминает нацистские шествия 1930-х годов 20 века. (Да, конечно, всегда существует красивая отогворка про "традиции балтийских народов", но не надо валять дурака — все всё прекрасно понимают).

Получается, что популисты украли у людей праздник, узурпировали государственные символы, каждый год в День Независимости своими действиями раскалывают общество. Я хочу обратиться к мэру города Михаилу Кылварту: насколько мне известно, разрешение на такие мероприятия получают у городских властей. Судя по всему, разрешение выдано и на этот раз. Михаил, вы считаете, что это нормально? Что это сплотит общество? Что русскоязычные — ваши избиратели — этому рады? Или разрешение подобных шествий в городе, где вы являетесь мэром, маленькая часть огромной сделки, заключенной центристами с их друзьями-EKRE?