Читатель RusDelfi: мою дочь сбил электросамокат — у нее сотрясение мозга и перелом ключицы

”Мою дочь (20 лет) сбил человек на электрическом самокате, причем находился

он в нетрезвом виде, а точнее, был очень пьян”, — написала в редакцию RusDelfi читательница (имя и фамилия известны).

Удар оказался сильным, пришлось вызывать скорую помощь. ”Врезался он со спины, девушка упала так, что потеряла сознание от удара об асфальт и пришла в сознание только когда приехала скорая. Очень повезло, что целыми остались глаза и зубы. Потеря сознания означает сотрясение мозга. В скорой диагностировали также перелом ключицы и зашили рану на голове”, — рассказала она об ужасной ночи 30 июля.

Полиция приехала, но горечь осталась. ”Полиция также прибыла на место, зафиксировала случай. Но впоследствии, когда мы подали в полицию заявление, пришел ответ, что данный случай попадает под несчастный случай, никакого криминального/некриминального дела заводить не будут, поскольку электрический самокат — это не транспортное средство, а вспомогательное средство (abivahend, наряду с костылями и др), и законы, применяемые к транспортным средствам, как и все, что связано с дорожным движением, к ним не применяются. Посоветовали в лучшем случае подать в суд…” — вспомнила мама пострадавшей.

Почему не наказали?

RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны. "30 июля в 01:31 ночи полиция получила вызов на Сютусте теэ о том, что столкнулись 20-летняя женщина и 30-летний мужчина на электросамокате. Так как женщина получила повреждения, то ее доставили в больницу. Так как полицейские установили, что мужчина, ехавший на самокате, был нетрезв, то самокат у него забрали на хранение для предотвращения опасности", — ответила руководитель участковых и молодежных полицейских Мустамяэ и Кристийне Ляэне-Харьюского отделения полиции Келли Мийдо.

"Находившийся вместе с женщиной мужчина сказал, что они вышли на проезжую часть из-за машин и в это время на них наехал самокат. При рассмотрении заявления было установлено, что в данном случае вина в возникшей ситуации обоюдна, — продолжила Мийдо.

- По действующему закону о дорожном движении ДТП считаются такие происшествия, в которых происходит столкновение самоката с другим транспортным средством, в том числе велосипедом. Так как сейчас, до вступления в силу изменений Закона о дорожном движении, человек, использующий самокат, является пешеходом, то столкновение пешехода и самоката или двух самокатов рассматривается как несчастный случай и ДТП не является.