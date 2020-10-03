Читатель RusDelfi: мою дочь сбил электросамокат — у нее сотрясение мозга и перелом ключицы(47)
Пьяный водитель электросамоката сбил молодую девушку, но остался безнаказанным. Ведь в Эстонии электросамокат = финские санки.
Пьяный водитель электросамоката сбил молодую девушку, но остался безнаказанным. Ведь в Эстонии электросамокат = финские санки.
”Мою дочь (20 лет) сбил человек на электрическом самокате, причем находился
он в нетрезвом виде, а точнее, был очень пьян”, — написала в редакцию RusDelfi читательница (имя и фамилия известны).
Удар оказался сильным, пришлось вызывать скорую помощь. ”Врезался он со спины, девушка упала так, что потеряла сознание от удара об асфальт и пришла в сознание только когда приехала скорая. Очень повезло, что целыми остались глаза и зубы. Потеря сознания означает сотрясение мозга. В скорой диагностировали также перелом ключицы и зашили рану на голове”, — рассказала она об ужасной ночи 30 июля.
Полиция приехала, но горечь осталась. ”Полиция также прибыла на место, зафиксировала случай. Но впоследствии, когда мы подали в полицию заявление, пришел ответ, что данный случай попадает под несчастный случай, никакого криминального/некриминального дела заводить не будут, поскольку электрический самокат — это не транспортное средство, а вспомогательное средство (abivahend, наряду с костылями и др), и законы, применяемые к транспортным средствам, как и все, что связано с дорожным движением, к ним не применяются. Посоветовали в лучшем случае подать в суд…” — вспомнила мама пострадавшей.
Почему не наказали?
RusDelfi отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны. "30 июля в 01:31 ночи полиция получила вызов на Сютусте теэ о том, что столкнулись 20-летняя женщина и 30-летний мужчина на электросамокате. Так как женщина получила повреждения, то ее доставили в больницу. Так как полицейские установили, что мужчина, ехавший на самокате, был нетрезв, то самокат у него забрали на хранение для предотвращения опасности", — ответила руководитель участковых и молодежных полицейских Мустамяэ и Кристийне Ляэне-Харьюского отделения полиции Келли Мийдо.
"Находившийся вместе с женщиной мужчина сказал, что они вышли на проезжую часть из-за машин и в это время на них наехал самокат. При рассмотрении заявления было установлено, что в данном случае вина в возникшей ситуации обоюдна, — продолжила Мийдо.
- По действующему закону о дорожном движении ДТП считаются такие происшествия, в которых происходит столкновение самоката с другим транспортным средством, в том числе велосипедом. Так как сейчас, до вступления в силу изменений Закона о дорожном движении, человек, использующий самокат, является пешеходом, то столкновение пешехода и самоката или двух самокатов рассматривается как несчастный случай и ДТП не является.
Действующий закон о дорожном движении еще не содержит понятия "электрический самокат" и самокат является вспомогательным средством для передвижения так же, как рула, роликовые коньки или финские санки, то есть средства, которые помогают развить скорость выше скорости обычного пешехода.
По закону о дорожном движении пешеход должен передвигаться по предназначенной для него дороге или части дороги и использующий самокат или рулу пешеход не должен подвергать своим движением опасности других участников дорожного движения. Пешеход не должен неоправданно препятствовать движению другого пешехода.
Учитывая вышеперечисленное, 6 августа было принято решение о невозбуждении уголовного делопроизводства за отсутствием основания для этого.
Решение полиции о невозбуждении делопроизводства можно было обжаловать в течение десяти дней после получения сообщения об этом, то есть не позднее 16 августа, но, насколько полиции известно, такой жалобы подано не было.
В поданном полиции заявлении пострадавшая женщина также выразила желание получить компенсацию за причиненный ущерб, но решение таких споров находится в компетенции суда. В ситуации, когда произошел несчастный случай и человек получил физический или моральный ущерб, с требованием о возмещении ущерба следует обратиться в гражданском порядке в суд".
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