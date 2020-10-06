Читатель RusDelfi: мне уже несколько дней не сообщают результаты анализа на коронавирус

"Добрый день! У меня такая ситуация: приехала из-за границы 2.10, сразу сделала тест в аэропорту, — написала читательница Светлана. — Забор материала делали Confido, сам анализ должны были сделать Synlab. Прошло 4 дня, а про тест — ни слуху, ни духу. Ни в почте, ни звонком, ни на digilugu.ee. Что делать теперь? Скоро подойдет срок сдавать второй тест, а результата так и нет. Самой просто записаться на пятницу? А если и второй тест будут делать неделю — какой тогда вообще смысл в сокращении изоляции посредством двух тестов? И так, и так две недели сидеть".

Ответ Департамента здоровья:

"Людям, тест на коронавирус которых оказался положительным, обязательно звонят. Из-за большой нагрузки тестирование и оповещение о результате занимает время. Большинство результатов мы сообщаем за два рабочих дня.

В случае негативного анализа ответ загружают на сайт digilugu.ee, так как мы не успеваем обзвонить всех людей. Чтобы зайти на сайт digilugu.ee, используйте ИД-карту или Mobiil-ID", — сообщила RusDelfi cоветник по СМИ Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

Если вы попали в схожую ситуацию, не стесняйтесь рассказать ее нам по мэйлу rus@delfi.ee или воспользовавшись сервисом "Я — журналист".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!