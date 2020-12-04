Читатель из Ласнамяэ: на почте каждый день очереди по 80-110 человек. Что делать?

“Почта Omniva в Lasnamäe Centrum совсем не думает о коронавирусе. Каждый день очереди по 80-110 человек, внутри находится около 30 человек, почему люди должны мерзнуть на улице, чтобы получить свою посылку? Почему нельзя отправлять посылки в почтовые автоматы по адресу места жительства. Передо мной в очереди 89 человек”, — обратился в редакцию Герман. RusDelfi отправил вопросы Германа в Omniva.

Стоит отметить, что в помещениях требуется соблюдать дистанцию и зал ожидания не должен быть переполнен. Поэтому многим приходится ожидать на улице. А многие автоматы с посылками и так уже перегружены.

В Omniva признают, что из-за праздников количество посылок увеличилось, поэтому возникли большие очереди возле пунктов выдачи товаров. “Мы уже наняли дополнительный персонал. С 7 декабря на Маяка откроется дополнительный пункт выдачи посылок для жителей Ласнамяэ. Это поможет снизить нагрузку конторы в Lasnamäe Centrum”, — ответил RusDelfi Маттиас Кяйв, представитель Omniva.

В Lasnamäe Centrum и в пункте выдачи на Маяка можно забронировать место в очереди с помощью мобильного телефона. “В часы пик время ожидания достаточно большое, благодаря приложению можно использовать свое время эффективно — ожидая свой черед, сделать покупки в торговом центре. На телефон в реальном времени будет поступать информация о количестве посетителей и времени ожидания”, — добавил он.

В целом почта советует заходить за посылками утром или в середине дня, когда маленькие очереди и мало народу.

“Лучше всего сейчас использовать посылочные автоматы — они находятся на улице, где мало народу и риск заразиться меньше. Сенсорный экран автомата выдачи постоянно дезинфицируют. Также можно его использовать и в перчатках”. Omniva благодарит жителей Эстонии, которые помогают их клиентам и сотрудникам оставаться здоровыми — носят маску и соблюдают дистанцию.