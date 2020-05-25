Будет ли Таллинн обрабатывать столичные парки от клещей?

Пользователь социальных сетей задался вопросом: "в былые времена перед теплым периодом для борьбы с клещами проводилась химическая обработка территорий. Будет ли город проводить химическую обработку в этом году? Или теперь нужно защищаться при помощи прививок?"

RusDelfi отправил этот вопрос в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

"Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства не осуществляет противоклещевую обработку городских парков и зеленых зон, — ответила его руководитель Элена Сапп RusDelfi.

- Уничтожение клещей возможно лишь при многократном распылении инсектицидов или же при многократном сжигании травы. В городской среде сжигание травы или использование инсектицидов неприемлемо по ряду причин: это неэкологично, вредно для здоровья и экономически нецелесообразно. Кроме того, при использовании обоих способов невозможно обеспечить полное уничтожение клещей, но зато будет уничтожена большая часть растений, беспозвоночных и мелких млекопитающих животных, например, ежей".