Автолюбитель: где дешевая зимняя резина летом?

“Выхожу на асфальт я в лыжи обутый. Тонкие шрамы белой зависти остались на душе после прочтения комментариев о том, что умные люди покупают зимнюю резину в августе, экономя оОоОогромные деньги.

И вот он август. Пришел таки. Беглое изучение цен (вся резина прошлогодняя — 2019 года), сравнение этих цен с теми, что я видел в январе этого года… приводят меня к мысли, что ничего не изменилось. По какой цене была выбранная мной резина, по такой цене она и осталась. Клич в мордокниге в сообществе со специфической тематикой вообще дал обратный результат — посыпались предложения дороже тех, что есть в е-магазинах”, — написал Иван в группе.

Далее он спрашивает у участник сообщества: что я делаю не так? Где эта дешёвая зимняя резина летом, которую так и хочется купить? Где эти горящие предложения?