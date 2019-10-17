ПРИЗЫВ: У вас остались советские игрушки? Театр ищет декорации — премьера спектакля под угрозой срыва

“У каждого из нас есть мама и личная история, которая с ней связана — у кого-то грустная, у кого-то светлая, но об этом главном в нашей жизни человеке мы вспоминаем с благодарностью за жизнь, особым трепетом и любовью. Год назад родилась идея для спектакля с группой непрофессиональных актеров, которые увлеклись театром и прошли курсы “Шаг по раскрепощению”. Драматург Галина Магомедова в Москве собирала интервью у разных людей с вопросами о маме. Затем, на основе этих историй и была создана пьеса, которая легла в основу спектакля “Она родила меня” таллиннской театральной студии Delirium Arts”, — рассказывает постановщик Анастасия Пылаева.

Премьера пройдет в рамках фестиваля любительских коллективов “Театральная осень” в РКЦ в 26 октября в 16:00. “Для спектакля очень нужны предметы интерьера, детские игрушки советского времени, которые станут полноценной частью сценического действия”, — объясняет Анастасия.

Если у вас есть вещи, которые труппа может использовать для спектакля, то можно связаться с артисткой труппы Анной по номеру 58249424. При желании после спектакля все вещи можно будет получить обратно.