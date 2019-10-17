ПРИЗЫВ: У вас остались советские игрушки? Театр ищет декорации — премьера спектакля под угрозой срыва

“У каждого из нас есть мама и личная история, которая с ней связана — у кого-то грустная, у кого-то светлая, но об этом главном в нашей жизни человеке мы вспоминаем с благодарностью за жизнь, особым трепетом и любовью. Год назад родилась идея для спектакля с группой непрофессиональных актеров Meidra Family, которые увлеклись театром и прошли курсы “Шаг по раскрепощению”. Драматург Галина Магомедова в Москве собирала интервью у разных людей с вопросами о маме. Затем, на основе этих историй и была создана пьеса, которая легла в основу спектакля “Она родила меня” таллиннской театральной студии Delirium Arts”, — рассказывает постановщик Анастасия Пылаева.

Премьера пройдет в рамках фестиваля любительских коллективов “Театральная осень” в РКЦ в 26 октября в 16:00. “Для спектакля очень нужны предметы интерьера, детские игрушки советского времени, которые станут полноценной частью сценического действия”, — объясняет Анастасия.

Если у вас есть вещи, которые труппа может использовать для спектакля, то можно написать Анастасии Пылаевой на Facebook или связаться по номеру 58073771. При желании после спектакля все вещи можно будет получить обратно.