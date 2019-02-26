ПРИЗЫВ: “Спасибо за миллион”, например. При возврате налогов что-то пошло не так? Расскажите нам

Вы получили свои деньги, но что-то пошло “не так”? И в позитивном смысле, и в негативном. Реальность отличается от ожидания? Вам обещали одну сумму, а вернули другую? А, быть может, на вас и вовсе внезапно свалился миллион, а налоговая не заметила?

Уважаемые читатели, поделитесь с нами вашими историями о возврате налога этого года! Расскажите о всем, что вы сочли необычным, ненормальным, несправедливым, или же наоборот. Вам кажется, что вас обманули? Или наоборот хотите поблагодарить государство? На что собираетесь потратить “халявные” деньги? Ждем ваших писем на journalist@delfi.ee с пометкой “Возврат налогов”.

Редакция не обещает 100% публикации каждой истории, но рассмотрим весь поступивший материал. Заранее спасибо!

По словам руководителя отдела по услугам MTA Ханнеса Удде, каждый рабочий день они будут возвращать как минимум 10 млн евро.

Удде попросил людей запастись терпением и заверил, что в любом случае свои возвраты получат все.

По состоянию на вчерашний день подано 505 944 деклараций. Возврата ожидает 422 383 человека. Общая сумма возврата составляет 140,6 млн евро.

Таким образом, осуществление всех возвратов может занять до трех недель.

Удде сказал, что в марте они отдельно оповестят тех людей, которые в прошлом году использовали не облагаемого налогом дохода больше или меньше разрешенного, но не представили декларацию. ”Это можно сделать до 1 апреля”, — отметил он.

Срок возврата по переплаченному подоходному налогу — 1 июля. Если человек задекларировал прибыль от предпринимательской деятельности, продажи имущества, полученный за границей доход, или если он является нерезидентом, что срок возврата — 1 октября.