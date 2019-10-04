04.10.2019, 18:31
ПРИЗЫВ ко Дню учителя: Какие учителя вам запомнились на всю жизнь? Присылайте нам свои истории(3)
В субботу в Эстонии отмечается День учителя. А какие учителя вам запомнились на всю жизнь? Кто из них смог как-то круто повлиять на вашу судьбу? Или же чуть не испортил жизнь? О ком вы помните до сих пор?
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