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04.10.2019, 18:31

ПРИЗЫВ ко Дню учителя: Какие учителя вам запомнились на всю жизнь? Присылайте нам свои истории

 (4)
Я – журналист
EST 4
Linda Kender
Eesti õpetajaskond muutub järjest eakamaksFoto: Anni Õnneleid

В субботу в Эстонии отмечается День учителя. А какие учителя вам запомнились на всю жизнь? Кто из них смог как-то круто повлиять на вашу судьбу? Или же чуть не испортил жизнь? О ком вы помните до сих пор?

У вас есть шанс рассказать об этом! Присылайте свои истории на rus@delfi.ee или же оставляйте в комментариях, и подборку лучших из них мы завтра опубликуем на Delfi!