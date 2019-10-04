ПРИЗЫВ ко Дню учителя: Какие учителя вам запомнились на всю жизнь? Присылайте нам свои истории

Я – журналист EST 4

Eesti õpetajaskond muutub järjest eakamaks Foto: Anni Õnneleid

В субботу в Эстонии отмечается День учителя. А какие учителя вам запомнились на всю жизнь? Кто из них смог как-то круто повлиять на вашу судьбу? Или же чуть не испортил жизнь? О ком вы помните до сих пор?