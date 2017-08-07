ФОТО: Ностальгия! Угасающая жизнь подвальных магазинчиков Ласнамяэ

Выросшая в столичном Ласнамяэ Неле сфотографировала все подвальные магазины района, чтобы соединить на снимке ностальгию и реальность.

Автор фотоколлажа Неле Ингель уточняет, что ни в коем случае не ставила перед собой целью показать негативную сторону района. “Этой фотографией я хотела показать интересную сторону Ласнамяэ, которая еще осталась. Я сама выросла в Ласнамяэ, и подвальные магазины были хорошим местом, чтобы купить конфет или просто зайти. Это необычная, но, к сожалению, вымирающая форма торговли, о судьбе которой также часто говорят в журналистике”, — прокомментировала Delfi автор коллажа.