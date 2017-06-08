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08.06.2017, 20:00

ФОТО читателя: В Ыйсмяэ мужчина выкинул гитару и самокат с девятого этажа. Они приземлились на Chrysler

 (9)
Я – журналист
EST
ФОТО читателя: В Ыйсмяэ мужчина выкинул гитару и самокат с девятого этажа. Они приземлились на Chrysler
Lugeja foto

В Таллинне на улице Ярвеотса, 17 предположительно пьяный мужчина скинул вещи c девятого этажа, в том числе гитару и самокат, на парковку. Вещи упали на припаркованный там седан Chrysler.

На место прибыла скорая, чтобы установить наличие алкогольного опьянения.

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