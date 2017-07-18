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18.07.2017, 11:53

ФОТО читателя Delfi: Утренняя гроза во всей красе


Я – журналист
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ФОТО читателя Delfi: Утренняя гроза во всей красе
Foto: Jüri Voit

Фотограф-любитель Юри Войт поделился с Delfi фотографией, которую он сделал во вторник утром на берегу залива в Андинеэме. Раскаты грома, молнии и дождь дали возможность сделать красивый кадр.

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