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08.01.2018, 20:10

Жительница Кохтла-Ярве: на газоне уже два месяца открыт люк, а там часто гуляют дети!

 (11)
комментарий города
rus.delfi.ee
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Жительница Кохтла-Ярве: на газоне уже два месяца открыт люк, а там часто гуляют дети!
Foto: Фото читательницы

Наша читательница из Кохтла-Ярве рассказала об остающемся открытом, по ее словам, уже два месяце люке в Ахтмеской части города. Читательница опасается, что туда рано или поздно кто-нибудь провалится.

”Не знала кому обратится с такой проблемой — уже в течение двух месяцев проходя по аллее, находящейся на улице Пуру, в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, вижу открытый люк на газоне, отделяющем проезжую часть от тротуара, — написала читательница, предупредив. — По этой аллее часто гуляют дети, и, в конце концов, кто-нибудь может провалиться туда. Подскажите, к кому в этом случае обращаться”.

Специалист по городскому хозяйству в Ахтмеской части города Елена Скрипникова сказала Delfi, что передаст эту информацию соответствующим специалистам, которые съездят, проверят ситуацию и закроют представляющий опасность люк, если он до сих пор открыт.

Также она высказала недоумение по поводу того, что горожане до сих пор не сообщили властям об опасном люке напрямую: ”Что же нам не звонят?”

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