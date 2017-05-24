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24.05.2017, 13:55

Взволнованная читательница: в Копли в трубу детсада упали птенцы. Из-за криков чаек я не сплю

 (8)
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST
Julge kajakas
фото иллюстративноеFoto: Veiko Vares

В редакцию Delfi позвонила взволнованная читательница. По ее словам, в Копли в трубу детсада “Маасикас” провалились птенцы чайки. Над ней уже сутки кружат родители, кричат и не дают спать жителям соседних домов.

“О том, что существует такая проблема, я поняла по поведению чаек, кружащих над трубой. Их крики продолжались весь вечер и всю ночь. Я не могу спать”, — посетовала женщина.

Позвонившую беспокоит бездействие тех, кто, по ее мнению, должен разобраться в сложившейся ситуации.

По словам читательницы, вчера вечером она звонила в Инспекцию окружающей среды по номеру 1313. Так как садик — территория закрытая, они не приехали и сказали подождать до утра, утверждает она. “Посоветовали связаться с детсадом, и “если садик вызовет — мы приедем”.

“Я связалась. В садике заниматься этой проблемой некогда”, — добавила читательница.

Delfi обратился за комментариями к детскому саду и к Охране окружающей среды. Мы опубликуем их сразу же, как они поступят в редакцию.

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