Возмущенная родительница: неужели обязательно каждый год сходить с ума из-за подарков для учителей и воспитателей?

Одна возмущенная родительница прислала в редакцию письмо с рассуждениями на тему ежегодного новогоднего безумия в детских садах и школах.

“У меня один ребенок ходит в детский сад, другой — в школу, что означает, что рождественских тем с обеих сторон идет больше, чем я способна принять. Самое худшее, что по крайней мере раз в год выводит меня из себя, — это истерия родителей по поводу подарков”, — пишет женщина.

“Я понимаю, что каждый год в садике появляются новые родители, для которых все это ново и интересно, но люди, чьи дети уже старше, могли бы успокоиться и начать вести себя нормально. Неужели каждый год нужно сходить из-за этого с ума?”

“Действительно ли нужно каждый год нервничать из-за того, что кто-то хочет сделать учителю подарок? Для кого-то всегда становится сюрпризом наличие родителей, которые считают дарение подарков необходимым и нормальным. Всегда найдется кто-то, кто скажет, что ему ведь за его работу никто ничего не дарит. Далее, когда первые стоны стихнут, начинаются споры относительно суммы сборов. 5 евро с человека — это много или мало? Кто-то требует 20, кто-то не хочет давать и одного евро”, — продолжает читательница и добавляет, что даже если удается прийти к соглашению относительно суммы, начинаются споры по поводу самого подарка.

“Все это можно было бы пережить, если бы это не наводняло мой почтовый ящик. Я пыталась удалить себя из этих рассылок, то тогда я останусь и без важной информации, поэтому приходится удалять и надеяться, что Рождество скоро пройдет и мне больше не придется тратить время на эти глупости!“ — резюмирует она.