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09.01.2018, 21:24

ВИДЕО: В Нарвской художественной галерее открылась выставка "Далекое-близкое"


Читатель Delfi
Читатель Delfi
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Narva õhust
Foto on illustreerivFoto: Rauno Volmar

В Нарвской художественной галерее состоялось открытие выставки художника из Кохтла-Ярве Александра Дикушенко “Далекое-близкое”.

Выставка продлится до 02.02.2018.

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