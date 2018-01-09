ВИДЕО: В Нарвской художественной галерее открылась выставка "Далекое-близкое"

В Нарвской художественной галерее состоялось открытие выставки художника из Кохтла-Ярве Александра Дикушенко “Далекое-близкое”.
Выставка продлится до 02.02.2018.
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