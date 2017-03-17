ВИДЕО: В центре Таллинна водитель BMW совершает опасные маневры(6)
17 марта 2017 12:34
Я – журналист
Читатель Delfi запечатлел на видео, как вчера на перекрестке Палдиски маантеэ и Тоомпуйестеэ в центре Таллинна водитель совершает чрезвычайно опасные маневры.
ТОП
Читатель Delfi — о "пьяных детинах" в автобусе Lux Express и бездействии персонала комментарий фирмы и полиции
ФОТО читателя Delfi: Это очень мило. Старейшина Кристийне порадовал и поднял настроение многим людям кто оплатил рекламу?
Читатель негодует: я вышел на льготную пенсию, но льгот не получаю комментарии ведомств