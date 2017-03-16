Читатель Delfi присалал в редакцию видео под названием “Неизвестная Нарва. Вокзал”.

“Дмитрий Федоткин и Петр Александров, молодые нарвские кинодокументалисты, пока еще находящиеся в статусе любителей, создали новый видеосюжет о Нарве. Это историческая зарисовка, главным героем которой стал Нарвский железнодорожный вокзал. Таким образом творческий дуэт продолжил исторический цикл “Неизвестная Нарва”. Их первой работой в этой серии стал 8-минутный фильм о Нарве, который летом минувшего года стал победителем городского конкурса любительских видеороликов, пропагандирующих Нарву для туристов”, — пишет о ролике “Виру Проспект”.